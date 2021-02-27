Алексей Панин разделся, забрался на скалу и обратился к россиянам из Испании

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27 февраля 2021, 14:40

Алексей Панин, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Актер Алексей Панин, переехавший в Испанию, обратился к россиянам. "Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги", - призвал артист своих поклонников.

По мнению 43-летнего Алексея, "многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья". "А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением.

Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту", - считает он.

Панин опубликовал свое фото. Судя по снимку, он разделся, аккуратно сложил одежду и выступил с призывом жить счастливо здесь и сейчас, сидя на скале около моря.

Алексей Панин уехал в Испанию со своей дочерью-подростком Аней, купил квартиру. Недавно он приезжал в Москву на могилу матери. Мама актера скоропостижно скончалась от коронавируса. Также стало известно, что Панин женился, супруга Ева Тарлакян собираетя переехать к нему.