Новая жена Алексея Панина Ева Тарлакян раскрыла, какой актёр на самом деле

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25 января 2021, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Панин, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актёр Алексей Панин запил после смерти матери Татьяны Власовой и пил две недели. Когда ему позвонили и сообщили, что его мамы больше нет и надо заниматься ее похоронами, он послал обратиться к Никите Джигурде. Сам актёр с 13-летней дочерью Анной находился в Испании.

Тело матери Панина кремировали и захоронили. Панин на кладбище пришёл с водкой и тоже там пил. Дочь Нюсю он на кладбище не приводил, чтобы девочка помнила бабушку, которая растила её с самого рождения, живой.

«Я в первый день был в агонии, бегал, наливал, пил. Второй день я не помню вообще», — поделился Алексей, вернувшийся из Испании в Москву. Актёр сам сказал, что не помнит, как летел в Россию, кто положил его под капельницу, и почему похоронами его мамы занимался Джигурда. Панин ругает себя, почему не был рядом с мамой. Он хотел прилететь с дочкой в Москву на Рождество к маме. Но не успел застать ее живой.

Татьяна Власова заболела коронавирусом. 3 января женщину госпитализировали по скорой. У неё было поражено 25% лёгких. 5 января мама Панина умерла от осложнений после ковида.

В минувшее воскресенье в программе «Звезды сошлись» приняла участие новая жена Алексей Панина Ева Тарлакян. Женщине 40 лет, детей у неё нет. По признанию Евы, они с Лёшей познакомились в компании примерно год назад. Алексей и Ева - молодожёны, поженились 2 декабря. Но живут раздельно - он в Испании, она - в Москве. Пока она оформляет документы для переезда.

В студии шоу Тарлакян задали вопросы, не боялась ли она связывать жизнь с актёром, прославившимся скандальными историями. Ева объяснила, что на самом деле в обычной жизни Алексей не такой, каким его привыкли видеть на экране и в сети. По словам супруги Панина, «тот, кого мы видим на экране, и в жизни — это два совершенно разных человека, в действительности Лёша умный, добрый и очень харизматичный».

Ева также рассказала, что возможно, у них с Паниным будет ребёнок. Она уже подружилась с его дочерью Нюсей.

Также Тарлакян заявила, что мать Анечки Юлия Юдинцева не проявляет интереса к дочери, поэтому они не общаются. Юлия Юдинцева - фотомодель и актриса. Панин отобрал у неё дочь со скандалом.

Своей женой Алексей называл Людмилу Григорьеву и очень тосковал, когда Люся ушла от него. По слухам, у актёра есть внебрачные дети.