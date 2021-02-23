Игорь Николаев разместил фотографию, на которой принимает присягу в армии

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23 февраля 2021, 19:20

Фото: Игорь Николаев, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

61-летний советский и российский композитор, певец, народный артист РФ Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram архивную фотографию, на которой он принимает присягу в армии.

На фото Николаев еще без усов. "С праздником", — написал Николаев. Снимок сделан в далеком 1984 году. "Красавец!"; "Очень подходит вам форма";"с праздником!" - пишут в комментариях.

Ранее Полина Гагарина показала своего главного защитника. А Зверев опубликовал фото из своего дембельского альбома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)