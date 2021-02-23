Полина Гагарина показала своего главного защитника

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23 февраля 2021, 16:18

Полина Гагарина, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Популярная певица Полина Гагарина поздравила сегодня всех мужчин с праздником и разместила в Instagram фотографию своего самого главного защитника. Это ее сын Андрей Кислов.

"Главный защитник нашей семьи! Поздравляю всех мужчин нашей страны!" - подписала снимок певица.

Ранее Полина Гагарина выложила в своем Instagram несколько фотографий, на которых артистка предстала в новом образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina ???????? (@gagara1987)