ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Полина Гагарина показала своего главного защитника

, 16:18

Полина Гагарина показала своего главного защитника
Полина Гагарина, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Популярная певица Полина Гагарина поздравила сегодня всех мужчин с праздником и разместила в Instagram фотографию своего самого главного защитника. Это ее сын Андрей Кислов.

"Главный защитник нашей семьи! Поздравляю всех мужчин нашей страны!" - подписала снимок певица.

Ранее Полина Гагарина выложила в своем Instagram несколько фотографий, на которых артистка предстала в новом образе. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Polina Gagarina ???????? (@gagara1987)

НС

В мире

Спикер военной разведки Украины Скибицкий: Россия «отрабатывала захват Донбасса» в 2013 году

Спикер военной разведки Украины Скибицкий: Россия «отрабатывала захват Донбасса» в 2013 году

Российская Федерация «отрабатывала захват Донбасса» в 2013 году. С соответствующим утверждением выступил в разговоре с представителями СМИ Вадим Скибицкий, спикер украинской военной разведки.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью