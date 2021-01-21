Поклонники обсуждают новый образ Полины Гагариной: «симпатичный парень»

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21 января 2021, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Полина Гагарина, Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Певица Полина Гагарина выложила в своем Instagram несколько фотографий, на которых артистка предстала в новом образе. Поклонники неоднозначно отреагировали на такое перевоплощение.

Волосы певицы гладко зачесаны назад, очень сильно заметна худоба, одежда Полины практически лишена присущего ей романтизма. "Супер!", "Просто разрыв!", "Огонь!", - пишут в комментариях одни. Другие же отмечают, что в этой фотосессии Полина больше похожа на мужчину, "лицо симпатичного парня". Также поклонники советуют Гагариной больше не худеть.

Как стало известно, Полина Гагарина провела зимние каникулы со своими двумя детьми на Мальдивах.