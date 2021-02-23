Зверев опубликовал фото из своего дембельского альбома

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23 февраля 2021, 11:09 Источник: Московский комсомолец

Сергенй Зверев. Фото: Инстаграм Сергея Зверева

57-летний российский стилист, певец и телеведущий Сергей Зверев разместил к 23 февраля свою фотографию в парадной армейской форме.

«Мое фото из дембельского альбома», - такой подписью Зверев сопроводил фото, размещенное в его аккаунте в Инстаграм. Он также поздравил всех, кто служил и отдал долг Родине, защищая честь страны.

Судя по военной форме, на снимке будущий эпатажный шоумен в звании ефрейтора.

Ранее сообщалось, что Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы.