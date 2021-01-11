Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы

11 января 2021, 19:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев намерен пойти на выборы в Госдуму в 2021 году. Он сообщил, что выдвинется от Бурятии и сейчас ведет переговоры с пятью партиями.
По словам Зверева, в Бурятии он поговорил с народом "напрямую глаза в глаза". И ему ничего не осталось, как идти баллотироваться в депутаты. "Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они за меня", - сказал Зверев.
Знаменитый парикмахер потрясен увиденным в регионе. По его мнению, в Бурятии необходимо развивать экологический туризм. "Хочу, чтобы как можно больше людей узнало о целебных термальных источниках, красивых местах Тункинской долины. Хочу привлекать инвесторов в Бурятию, чтобы жители стали богаче, чтобы была работа для всех", - пояснил он.
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