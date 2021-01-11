ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы

, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
Сергей Зверев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев намерен пойти на выборы в Госдуму в 2021 году. Он сообщил, что выдвинется от Бурятии и сейчас ведет переговоры с пятью партиями.

По словам Зверева, в Бурятии он поговорил с народом "напрямую глаза в глаза". И ему ничего не осталось, как идти баллотироваться в депутаты. "Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они за меня", - сказал Зверев.

Знаменитый парикмахер потрясен увиденным в регионе. По его мнению, в Бурятии необходимо развивать экологический туризм. "Хочу, чтобы как можно больше людей узнало о целебных термальных источниках, красивых местах Тункинской долины. Хочу привлекать инвесторов в Бурятию, чтобы жители стали богаче, чтобы была работа для всех", - пояснил он.

Сергей Зверев уже почти месяц гостит в Бурятии.

НС

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью