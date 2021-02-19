Плющенко показал малыша Арсения

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19 февраля 2021, 15:41

Евгений Плющенко, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигурист Евгений Плющенко разместил в Instagram фото вместе с маленьким сыном Арсением. Папа держит малыша на руках, они рассматривают что-то за окном. Мальчику четыре месяца.

"Смотрим в одном направлении", - подписал снимок фигурист. "Милый карапуз", "Милота и нежность", "Папочкин малыш", "Ушки точно ваши", - пишут в комментариях.

Напомним, малыш родился от суррогатной матери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)