Панин рассказал о последнем разговоре с матерью: «Подсознательно чувствую вину»

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18 февраля 2021, 22:58

Алексей Панин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский актер Алексей Панин рассказал о последнем разговоре с матерью по телефону незадолго до ее смерти. Татьяна Власова скончалась 5 января, ей диагностировали новую коронавирусную инфекцию.

«Они [медики] мне говорят, что у нее 25% поражения легкого. Потом говорят, мол, мама на аппарате. А я еще такой под винишком. Я спросил: „Это приговор?“ Они говорят, что нет, все нормально, выкарабкиваются», - поделился он в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

Панин отметил, что самолёты из Испании летают из-за коронавируса раз в неделю, по пятницам. По его словам, он купил билет, когда мама была еще жива, но прилетел только через четыре дня после ее смерти.

«В последний раз она психовала в реанимации, кричала в трубку, потому что испугалась. Мне кажется, что, если бы я был здесь, в Москве, я мог бы все изменить. Она просила: „сделай что-нибудь“. Головой понимаю, что я ничего не мог сделать, но подсознательно чувствую вину», - вспоминает актер.