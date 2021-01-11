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Starhit: названа причина смерти матери Алексея Панина

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Starhit

Starhit: названа причина смерти матери Алексея Панина
фото: Алексей Панин, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что 5 января скончалась Татьяна Власова, мать российского актера Алексея Панина. Известно, что последнее время женщина с сыном и внучкой жила в доме в Испании.

Собеседник рассказал, что Татьяна Власова тяжело болела. Предварительной причиной смерти является диагностированная у нее новая коронавирусная инфекция. На днях состоится церемония прощания, на которую должен прилететь Панин. Однако он семейную трагедию ещё никак не комментировал.

Отмечается, что женщина много лет работала редактором в издательстве «Наука». Кроме того, Татьяна активно поддерживала сына, несмотря на его эпатажный образ жизни.

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