Алексей Панин показал дом в Испании, в котором живет с дочкой и мамой

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26 декабря 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Алексей Панин, Natalia Shakhanova/globallookpress.com

Актер Алексей Панин решил показать поклонникам свой дом в Испании. Несколько месяцев назад артист переехал в небольшой город Торревьеха в провинции Аликанте.

Панин живет с 13-летней дочерью Нюсей и мамой в обычном многоэтажном доме: пол выложен плиткой, а стены покрашены в белый цвет. Так испанцы спасаются от жары. Кроме того, актер показал просторную прихожую и кухню с выходом на веранду.

«Жара просто неимоверная! Сейчас бы раздеться и голым в море. Очень жарко», - поделился он в видео «Один день в Испании» на его YouTube-канале.

Также актер показал улицы города, автомобиль, которым пользуется, автомойку, море и пляж, поход по магазинам и прогулку с дочкой.

«Я ни капельки не жалею, что я уехал. Я давно хотел перебраться в Европу. Да, много сложностей, много вещей, которые меня разочаровали», - признался Панин, отметив, что хотел бы перебраться в Италию, но пока нет такой возможности.