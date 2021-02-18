Алексей Панин рассказал о стоимости своей недвижимости в Испании и России

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18 февраля 2021, 18:38

фото: Алексей Панин , Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский актер Алексей Панин рассказал, сколько стоит его квартира в испанском городе Торревьеха в провинции Аликанте, где он живёт с 13-летней дочерью Нюсей.

Панин поделился в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой, что владеет «хорошей, но простой квартирой», за которую отдал чуть более 70 тысяч евро (более 6,2 млн руб.). В озвученную им сумму также входят расходы на оформление документов. По его словам, изначально он хотел приобрести жилье в итальянской коммуне Форте-деи-Марми, но у него не хватило средств на переезд.

Актер отметил, что владеет в России квартирой в столичном районе Коньково, которая осталась после смерти родственников, и домом во Владимирской области. Панин уточнил, что вся его недвижимость стоит немного. Он собирается сдавать квартиру в аренду, а дом продать.

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