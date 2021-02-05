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Дмитрий Шепелев показал свою беременную возлюбленную

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Шепелев показал свою беременную возлюбленную
Дмитрий Шепелев, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram в сторис разместил несколько роликов вместе со своей избранницей Екатериной Тулуповой. Ни у кого не осталось сомнений,что пара ждет ребенка.

Телеведущий поведал, что они решили запечатлеть это важное время – ожидание малыша. Пол будущего ребенка пока не раскрывают. Вездесущие журналисты пишут, что у Екатерины уже довольно большой срок.

На днях Дмитрий Шепелев сообщил журналистам, что станет отцом во второй раз. Отец Жанны Фриске Владимир Борисович воспринял сообщение Шепелева раздраженно.

НС

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