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Отец Жанны Фриске отреагировал на новость о пополнении у Шепелева: «Меня интересует Шепелев только мой внук»

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Отец Жанны Фриске отреагировал на новость о пополнении у Шепелева: «Меня интересует Шепелев только мой внук»
Жанна Фриске, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

У телеведущего Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой ожидается пополнение. Пара сейчас воспитывает сына Шепелева от певицы Жанны Фриске и дочь Екатерины. Телеведущий поделился новостью о том, что они с Катей ждут общего малыша, сказали об этом детям.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович воспринял сообщение Шепелева раздраженно. После смерти его любимой дочери семья Фриске и бывший зять так и не смогли наладить отношения.

Сначала Шепелев воспитывал сына Платона один, потом в детском саду познакомился с мамой подружки мальчика - дизайнером. Она теперь живут вчетвером.

Родители певицы переживают, а Владимир Фриске даже злится, что Шепелев не разрешает ему видеться с внуком. Отец Жанны не любит Дмитрия, считает его жестоким.

По признанию Владимира Борисовича, Шепелев его «и семью лишил всего в этой жизни», и ему очень тяжело теперь. «Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет… Мне тяжело... Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!» — разгоряченно высказался Владимир Фриске.

Мама Жанны Фриске Ольга Владимировна посетовала, что не видела своего внука Платона несколько лет. Она не знакомм с женщиной, с которой сейчас живет Шепелев.

ИЧ

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