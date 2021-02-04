Мать Жанны Фриске не видела внука последние пять лет: «Я не знаю, в каких условиях он живет»

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4 февраля 2021, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Дмитрий Шепелев, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Ольга, мать ушедшей из жизни более пяти лет назад певицы Жанны Фриске, рассказала, что не видела своего внука Платона с тех пор, как умерла ее дочь. Сейчас мальчика воспитывает его отец - телеведущий Дмитрий Шепелев.

«В нашем государстве почему-то опекунство стоит на стороне человека из другого государства. Почему? ... Бабушка и дедушка не видят родного внука, и за нас никто не воюет. Я бы хотела общения с родным внуком. Хотя бы увидеть ребенка. Он его полностью изолировал от нас», - высказала Ольга.

Собеседница отметила, что ничего не знала о новой супруге телеведущего Екатерине Тулуповой, с которой они ждут общего ребенка, поскольку Шепелев с ними не общается. При этом у пары уже есть дети от предыдущих браков – Платон и Лада. Ольга добавила, что рада за бывшего зятя. Кроме того, ей никто не рассказывал о его проблемах с работой.

«Я не знаю о его проблемах. Он нас не извещает об этом… Мы не видим ребенка с тех пор, как ему было два с половиной года. Я не хочу его судить. Я не знаю, в каких условиях живет внук, не вижу ребенка, не знаю, как он себя чувствует, как учится», - пояснила мать певицы.