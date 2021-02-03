Дмитрий Шепелев сообщил, что станет отцом во второй раз

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 февраля 2021, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Peopletalk

Дмитрий Шепелев, Oleg Gordienko/Russian Look

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил журналистам, что в скором времени станет отцом во второй раз. Этот ребенок станет первым общим для знаменитого шоумена и его возлюбленной Екатерины Тулуповой.

Шепелев признался, что очень счастлив. Телеведущий рассказал, что когда узнал о скором пополнении чувствовал "одновременно и головокружение, и легкость".

Дмитрий также собщил, как на новость о рождении брата или сестры отреагировали его сын от певицы Жанны Фриске Платон и дочь Екатерины Лада. Оказалось, что сначала дети не пришли в восторг, но теперь они с нетерпением ждут появления нового члена семьи.