Дмитрий Шепелев опубликовал в сети редкое фото с Екатериной Тулуповой

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12 ноября 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Шепелев, фото: vk.com/officialdmitryshepelev

Телеведущего Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерину Тулупову познакомили их дети. Сын Шепелева Платон и дочь Тулуповой Лада ходили в детский сад в одну группу. Малыши подружились. Потом подружились их папа и мама.

А сейчас они живут все вместе. Шепелев и Тулупова путешествуют вместе с детьми. Телеведущий только недавно начал выкладывать в сеть фото своего сына, которого он один воспитывал после смерти жены, мамы Платона певицы Жанны Фриске. Наконец юзеры увидели фото женщины, которая теперь живет с Дмитрием и Платоном, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 11 Ноя 2020 в 11:32 PST

«Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех!» — подписал Дмитрий фото с возлюбленной. «Красавчики», «Так приятно смотреть на вас. Будьте счастливы», «Красивая пара. Будьте счастливы!», «Любовь, это всегда прекрасно», «Будьте счастливы и пусть царит гармония в ваших отношениях!!», «Красивые и успешные! Счастья вам», — оценили фолловеры. Недавно Шепелев рассказал, что они с Екатериной выбирают квартиру, но пока не договорились, в какой районе Москвы приобрести недвижимость.