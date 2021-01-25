В сети обсуждают актрису Сашу Бортич, сходившую на акцию 23 января

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25 января 2021, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Саша Бортич, фото из соцсети

В сети обсуждают актрису, уроженку Белоруссии Сашу Бортич, сходившую со своими друзьями на несанкционированную акцию за Алексея Навального в субботу, 23 января.

26-летняя актриса, получившая популярность по ролям в фильмах "Полицейский с Рублевки", "Игра на выживание", "Викинг", "Холоп" опубликовала фото в своем Instagram и написала: "Россия будет свободной".

Подписчики оценили поход актрисы на мероприятие, обругав и похвалив ее. "Выкидыш кинематографии катись на украину там поживи!!", "Бортич, не суй свой нос туда, в чем ничего не соображаешь! Быстренько собрала шмотки - и в Белоруссию! Батька тебе главную роль подберет!", "Езжай к себе на родину", "Вам пока только в России и дают роли в кино. Езжайте на запад за свободой. А мы любим свою страну", - критикуют девушку.

Другая часть фолловеров поддержала Бортич: "талант и честность! поддерживаю!", "Умница", "Молодец", "Бортич, спасибо за честность, ты одна из немногих приличных известных людей". (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Друзья! Как здорово, что все боты и иже с ними, сообщившие о своей отписке - отписались, а вас, чудесных и адекватных, тем временем, стало целых 800 тысяч! Это невероятно, особенно, учитывая события последних дней! Спасибо огромное, благодарю за поддержку и очень ценю", - ответила сегодня Бортич.

Ранее Пугачева отписалась от Киркорова, призвавшего не ходить на акцию 23 января.