Почему Пугачёва отписалась от Киркорова в Instagram

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25 января 2021, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певица Алла Пугачёва отписалась от известного артиста, короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Instagram. Это сразу заметила телеведущая Ксения Собчак.

Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что Алла Борисовна отписалась в Instagram от Киркорова и подписалась на Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Берлина, задержанного в аэропорту по прилёту и арестованному на месяц. «Вот тебе бабка и Юрьев День!))», – оценила Ксения Анатольевна.

23 января в российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Перед акцией Киркоров призывал россиян «сплотиться вокруг Лидера», а «блогеров и других новичков закончить играть в серьезные игры».

Как отметил Филипп Бедросович, 2020 год «дал столько проблем и сложностй, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, кажется, у нас уже был один "немецкий" пациент в истории, все помнят к чему это привело».

Киркоров, народный артист России, 21.01.21 предложил всем «обнулиться».