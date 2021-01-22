Киркоров призвал собираться «на концертах и праздниках, а не на митингах и шабашах»

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22 января 2021, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Филипп Киркоров, народный артист России, 21.01.21 предложил всем «обнулиться». Король российской эстрады опубликовал пост в Instagram и призвал всех объединиться с «нашим Лидером», собираться на праздничных мероприятиях, а не на разных акциях.

Киркоров напомнил про 2020 год, который принес гражданам много проблем и сложностей. Артист напомнил про одного «немецкого» пациента в истории, и все помнят к чему это привело. (имеется ввиду В. Ленин?)

«Как бы был прекрасен мир, где каждый занимался своим делом, МИД налаживал отношения, а не набрасывался на людей, партнеры договаривались, а люди бы собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и прочих шабашах», - написал Киркоров. Он призвал «умников» не раскачивать лодку.

Прокуратура Москвы ранее предупредила онлайн-сервисы из-за публикаций о несогласованных акциях 23 января, так как распространение такой информации создаёт угрозу общественному порядку и безопасности.

В Роскомнадзоре также сообщили, что призывы к несовершеннолетним выходить на несанкционированные акции выявили в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

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