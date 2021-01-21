Риту Дакоту «люто скрутило» на Бали, она в госпитале

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21 января 2021, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Рита Дакота, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

30-летняя российская и белорусская певица Рита Дакота вместе с дочерью и любимым мужчиной сейчас отдыхает на Бали. Отдых омрачила срочная госпитализация певицы, она разместила в сторис Instagram видео из больницы.

"Меня люто скрутило, не могла дышать, двигаться. Ждем анализов. Поставили мне капельницу из какого-то суперобезболивающего", - сообщила Рита. После обследования и уколов обезболивающего Дакоте стало легче.

Диагноз пока не поставлен, но представители СМИ уже пишут, что всё из-за гадалки, которая посоветовала Рите знакомого массажиста. В ходе сеансов Рита и Федор Белогай, ее возлюбленный испытали сильную боль. А через какое-то время ее увезли в больницу.

Ранее У Риты Дакоты выявили в Турции коронавирус.