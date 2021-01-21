Риту Дакоту «люто скрутило» на Бали, она в госпитале
21 января 2021, 20:35[ «Аргументы Недели» ]
30-летняя российская и белорусская певица Рита Дакота вместе с дочерью и любимым мужчиной сейчас отдыхает на Бали. Отдых омрачила срочная госпитализация певицы, она разместила в сторис Instagram видео из больницы.
"Меня люто скрутило, не могла дышать, двигаться. Ждем анализов. Поставили мне капельницу из какого-то суперобезболивающего", - сообщила Рита. После обследования и уколов обезболивающего Дакоте стало легче.
Диагноз пока не поставлен, но представители СМИ уже пишут, что всё из-за гадалки, которая посоветовала Рите знакомого массажиста. В ходе сеансов Рита и Федор Белогай, ее возлюбленный испытали сильную боль. А через какое-то время ее увезли в больницу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.