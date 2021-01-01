Рита Дакота «напросилась» на приключения: с дочкой, возлюбленным и бывшим мужем полетела на Бали

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1 января 2021, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Рита Дакота, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Рита Дакота вылетела в Индонезию на Бали за день до закрытия острова. Дакота взяла в путешествие трехлетнюю дочь Мию. Она полетела в сопровождении своего возлюбленного Федора Белогая и бывшего мужа певца Влада Соколовского.

На Бали эта компания добралась с несколькими пересадками. Так как Индонезия с 1 января из-за пандемии ковида закрыла границы для туристов на две недели, им нужно сдать тест на коронавирусную инфекцию и потом находиться на карантине.

О своих приключениях Дакота написала в соцсетях.

«Мы «напросились» на все эти приключения самостоятельно...Я понимала, на что я иду, покупая в «последний вагон» наши новые билеты в Индонезию, закрытую на въезд для всех. Понимала всё... Понимала, что встречу Новый Год в окружении военных, ...и нервы будут сдавать, и что вообще не факт, что в итоге нас впустят».

Рита не унывает, уверяя, что это был самый осознанный шаг в ее жизни - так рискнуть в этой ситуации. Она спокойно писала пост, сидя в коридоре клиники в адской очереди на ПЦР со спящей дочкой на руках.

И раскрыла секрет. Дакота считает, что ей «очень повезло с мужчиной», так как Федя - самый нравственный, мудрый и сдержанный человек на земле. По оценке Риты, он все препятствия в жизни проходит настолько красиво, что смотришь и не веришь, что в такой ситуации это вообще возможно». По словам Дакоты, она расслабилась, доверившись возлюбленному.

Она только волнуется, как бы тест не оказался положительным и не возникли проблемы, как несколько месяцев назад в Турции.