Маргарита Симоньян похвалила Алёну Хмельницкую: «Неземной красоты женщина»

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12 января 2021, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Алёна Хмельницкая, фото из Инстаграм

Актриса Алёна Хмельницкая 12 января празднует день рождения, сегодня ей исполнилось 50 лет.

Бывшую супругу режиссёра Тиграна Кеосаяна с праздником поздравила Маргарита Симоньян.

Симоньян опубликовала в Инстаграм фото с Хмельницкой, написала поздравление и похвалила актрису: «Невероятная, добрейшая, неземной красоты женщина, с днем рождения тебя! Нежно обнимаю». Подписчики Симоньян заметили, что «Маргарита - редчайше мудрая женщина».

Алёна Хмельницкая и Тигран Кеосаян прожили в браке много лет, воспитывали двух дочерей, но расстались. Бывшие супруги остались в прекрасных отношениях. В жизни каждого появилась новая любовь. Кеосаян живёт с известной журналисткой Маргаритой Симоньян, они родили троих детей.

Симоньян и Хмельницкая подружились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

Кстати, у Тиграна Кеосаяна день рждения тоже в январе. 4 января ему исполнилось 55 лет.

Сегодня, 12 января, 85 лет исполнилось Маэстро Раймонду Паулсу. 11 января день рождения отметил Андрей Малахов.