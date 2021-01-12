Маргарита Симоньян похвалила Алёну Хмельницкую: «Неземной красоты женщина»

Актриса Алёна Хмельницкая 12 января празднует день рождения, сегодня ей исполнилось 50 лет.
Бывшую супругу режиссёра Тиграна Кеосаяна с праздником поздравила Маргарита Симоньян.
Симоньян опубликовала в Инстаграм фото с Хмельницкой, написала поздравление и похвалила актрису: «Невероятная, добрейшая, неземной красоты женщина, с днем рождения тебя! Нежно обнимаю». Подписчики Симоньян заметили, что «Маргарита - редчайше мудрая женщина».
Алёна Хмельницкая и Тигран Кеосаян прожили в браке много лет, воспитывали двух дочерей, но расстались. Бывшие супруги остались в прекрасных отношениях. В жизни каждого появилась новая любовь. Кеосаян живёт с известной журналисткой Маргаритой Симоньян, они родили троих детей.
Симоньян и Хмельницкая подружились.
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Кстати, у Тиграна Кеосаяна день рждения тоже в январе. 4 января ему исполнилось 55 лет.
Сегодня, 12 января, 85 лет исполнилось Маэстро Раймонду Паулсу. 11 января день рождения отметил Андрей Малахов.