Собчак поздравила с днем рождения своего друга Малахова признанием:

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12 января 2021, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Малахов, фото: vk.com/malahovrussia

Телеведущий Андрей Малахов 11 января принимал поздравления с днем рождения. Одним из самых откровенных оказалось поздравление Малахову его коллеги Ксении Собчак. По признанию Собчак, Малахов для нее - авторитет в работе и настоящий друг.

"Андрюша!! с днем рождения! Восхищаюсь тем, какие человеческие качества ты сумел сохранить через столько лет глубокого погружения в удивительный мир российского шоубиза)))

Главное чем я восхищаюсь в тебе - это умение никого не обидеть, и при этом делать свою работу. У меня так не всегда получается. И еще я знаю именно после муз-тв, что ты настоящий друг. И принципиальный человек. Всегда рядом. Порву любого за тебя. Люблю. Будь счастлив!", - написала телеведущая в Инстаграм. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Малахову исполнилось 49 лет. Знаменитый телеведущий на свой день рождения улетел в Швейцарию, пишут СМИ. Поздравления ему шлют в соцсетях.

Напомним, Малахов был свидетелем на экстравагантной свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.