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"Прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя", - гордится Богомолов после свадьбы женой Собчак

16 сентября 2019, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак.
Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе и обвенчались в храме Большое Вознесение у Никитских ворот в минувшую пятницу.

Богомолов после свадьбы признался, что он гордится своей женой. "И я бесконечно горжусь моей удивительной женой, - прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя. Люблю", - написал он в Инстаграм.
По его мнению, венчание было самым важным моментом в тот прекрасный день.
"Я благодарен всем, кто понял и принял наше решение. Я не принимаю мысли о том, что что-либо, сделанное в этот важный день, было сделано не от сердца и не во имя Жизни", - добавил режиссер.

 
 
 
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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)15 Сен 2019 в 11:30 PDT

 
 
 
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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)13 Сен 2019 в 8:05 PDT

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