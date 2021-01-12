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Раймонд Паулс отметит 85-летний юбилей за роялем

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Раймонд Паулс отметит 85-летний юбилей за роялем
Раймонд Паулс, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Композитору и пианисту Раймонду Паулсу 12 января исполнилось 85 лет. Маэстро отметит юбилейный день рождения за роялем. Паулс выступит в концертном зале "Янтарь", но из-за ограничений на публичные мероприятия концерт знаменитого музыканта можно будет увидеть онлайн.

Одной из первых Раймонда Паулса поздравила певица Лайма Вайкуле. Артистка опубликовала видеозапись в Инстаграм.

Поздравляя Паулса, его коллега Игорь Крутой написал: "Дорогой Раймонд! Будьте счастливы в творчестве, в семье, в любви многих поколений ценителей настоящей Музыки! Будьте здоровы с Ланой долгие-долгие годы! Когда-то, поздравляя меня с 50-летием, Вы грустно написали мне: «Зачастую в нашей композиторской профессии самый преданный и настоящий Друг - это... рояль». Тем не менее, я желаю Вам настоящих друзей! Моё Вам глубочайшее уважение!!! Моя Вам искреннейшая Любовь!!!"
Вайкуле и Крутой являются практически родственниками Паулса. Они - крестные его внучки Моники.

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Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

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Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65)

Песни Паулса исполняют Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Эдита Пьеха.

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