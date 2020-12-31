Модель Яэль Шелбия признали самой красивой женщиной. В ТОМ-100 - четыре россиянки

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31 декабря 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

Яэль Шелбия, фото: Facebook.com/YaelShelbiaOfficial

Модель из Израиля Яэль Шелбия стала самой красивой женщиной. Красавиц назвал развлекательный ресурс TC Candler. Яэль Шелбия оказалась на первом месте топ-100 девушек в видео, опубликованном на YouTube-канале портала, который совместно с Independent Critics ежегодно составляет рейтинг самых красивых девушек.

Израильтянка попадает в рейтинг красавиц четвертый раз, каждый раз занимая место выше и выше. В 2017 году Яэль Шелбия заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

В рейтинге есть и россиянки. Модель Октябрина Максимова заняла 20 место.

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Модель и YouTube-блогер Дарья Таран заняла 28 место в рейтинге.

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Модель из Новосибирска Наталья Цевельчугова - 42 место.

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Актриса и модель Ангелина Данилова - 68 место.

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