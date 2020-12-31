Директор Чичериной ответил на вопрос о вызове певицы на допрос
31 декабря 2020, 13:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Ларион Колесов, директор Юлии Чичериной, отреагировал на информацию о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину. По его словам, рок-исполнительница сейчас находится за пределами России.
«Юля сейчас не в России. Информация не распространяется», - уточнил он.
Отмечается, что Чичерина сама опубликовала повестку, в которой ее вызывают на допрос в службу уголовного розыска города Клин. Называть причину вызова артистка не стала.
Представители певицы также не стали подробно комментироватьситуацию, но подтвердили, что Чичерина за пределами России: «Вся информация, приведенная в этом документе, является корректной».
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