Директор Чичериной ответил на вопрос о вызове певицы на допрос

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31 декабря 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Юлия Чичерина, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Ларион Колесов, директор Юлии Чичериной, отреагировал на информацию о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину. По его словам, рок-исполнительница сейчас находится за пределами России.

«Юля сейчас не в России. Информация не распространяется», - уточнил он.

Отмечается, что Чичерина сама опубликовала повестку, в которой ее вызывают на допрос в службу уголовного розыска города Клин. Называть причину вызова артистка не стала.

Представители певицы также не стали подробно комментировать ситуацию, но подтвердили, что Чичерина за пределами России: «Вся информация, приведенная в этом документе, является корректной».