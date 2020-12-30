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Юлию Чичерину вызвали в уголовный розыск на допрос

, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Юлию Чичерину вызвали в уголовный розыск на допрос
Юлия Чичерина, фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/ globallookpress.com

Известную певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска города Клин. Об этом говорится в повестке о вызове в полицию, содержание которой опубликовал ТАСС.

«Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ ("Порядок вызова на допрос") Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года … При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт», - сказано в документе.

При этом представитель певицы сообщил, что в настоящее время Чичерина находится за пределами России, поэтому прибыть в уголовный розыск Клина не смогла.

«Вся информация, приведенная в этом документе, является корректной. Большего сказать пока не можем, развернутый комментарий дадим после 3 января», - пояснил собеседник.

Причина вызова артистки тоже не уточнятся.

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БА

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