Юлию Чичерину вызвали в уголовный розыск на допрос
30 декабря 2020, 22:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Известную певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска города Клин. Об этом говорится в повестке о вызове в полицию, содержание которой опубликовал ТАСС.
«Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ ("Порядок вызова на допрос") Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года … При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт», - сказано в документе.
При этом представитель певицы сообщил, что в настоящее время Чичерина находится за пределами России, поэтому прибыть в уголовный розыск Клина не смогла.
«Вся информация, приведенная в этом документе, является корректной. Большего сказать пока не можем, развернутый комментарий дадим после 3 января», - пояснил собеседник.
Причина вызова артистки тоже не уточнятся.
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