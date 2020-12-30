Супруга Влада Топалова попала в больницу с «адской» болью

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 декабря 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Регина Тодоренко и Влад Топалов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущую Регину Тодоренко госпитализировали в больницу в Индонезии с травмой ноги. По словам девушки, она не сразу почувствовала боль.

Тодоренко рассказала, что повредила ногу об риф, когда упала во время серфинга. Телеведущая отметила, что еще некоторое время оставалась на пляже после получения травмы.

«Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль спустя два часа после удара серфом», - поделилась она.

При этом девушка добавила, что ей было классно, хотя что-то пошло не так. Тодоренко намерена сообщать поклонникам о своем состоянии, но не собирается отказываться от обучения серфингу после инцидента. В больнице телеведущую сопровождал супруг - певец Влад Топалов.

Ранее Ольга Бузова объяснила, почему ее считают «глупой».