Глава «Газпром-медиа» заявил, что «Дом-2» приносил убытки

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30 декабря 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: dom2_tnt/Instagram

Глава Газпром-Медиа Александр Жаров назвал причину закрытия телепроекта «Дом-2» на телеканале ТНТ. По его словам, попытки что-то изменить внутри передачи к успеху не привели.

«Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, проект «Дом-2» стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки», - пояснил он.

Жаров отметил, что решение о завершении проекта приняло руководство канала. «Мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем», - добавил глава холдинга в эфире "России 24".

Ранее сообщалось, что «Дом-2» переводят на другой канал. Пока с участников взяли подписку о неразглашении. Съёмки проекта могут возобновить с 15 февраля.