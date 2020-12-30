Глава «Газпром-медиа» заявил, что «Дом-2» приносил убытки
30 декабря 2020, 22:57[ «Аргументы Недели» ]
Глава Газпром-Медиа Александр Жаров назвал причину закрытия телепроекта «Дом-2» на телеканале ТНТ. По его словам, попытки что-то изменить внутри передачи к успеху не привели.
«Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, проект «Дом-2» стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки», - пояснил он.
Жаров отметил, что решение о завершении проекта приняло руководство канала. «Мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем», - добавил глава холдинга в эфире "России 24".
Ранее сообщалось, что «Дом-2» переводят на другой канал. Пока с участников взяли подписку о неразглашении. Съёмки проекта могут возобновить с 15 февраля.
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