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Аргументы Недели Общество 13+

Почему «Дом-2» никогда не закроется

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Почему «Дом-2» никогда не закроется
фото: vk.com/dom2

Новость о закрытии в декабре скандального шоу «Дом-2» обсудили как телезрители, так и бывшие участники проекта и ведущие. Бывшие участники и рыдали на своих страницах в соцсетях, и констатировали, как Рустам Солнцев, сказавший, что «лошадь давно умерла»: рейтинги падают, зритель переводится. Ольга Бузова призналась, что это тот случай, когда ей сложно говорить. Ксения Собчак отметила - уходит эпоха.

Но, как оказалось, никто ничего не закрывает. Ничто никуда не уходит. Переводят на другой канал. Какой — коммерческая тайна. С участников взяли подписку о неразглашении. Съёмки предполагается возобновить с 15 февраля. 

«Дом-2» будет стоять, вещать, пестовать новых героев нашего времени, с крыльца которого сошли Ксения Собчак, Ольга Бузова, Алёна Водонаева, Ксения Бородина, Николай Должанский. Кто их не знает сейчас?  Некоторые раскрутились настолько, что уже и в фамилиях не нуждаются. Венцеслав, например.

Очевидно, новость о закрытии была лишь ловкой пиар-акцией. Попыткой подогреть интерес и лишний раз нажиться на поклонниках, взвинтить рейтинги. Очевидно и понятно: рынок, конкуренция, выживают как могут, - пишет «Свободная пресса».

ИЧ

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