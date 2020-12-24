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«Перешёл на 39 уровень»: Дима Билан празднует свой день рождения

, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

«Перешёл на 39 уровень»: Дима Билан празднует свой день рождения
Фото: cоцсети

Сегодня, 24 декабря, российский певец и киноактёр, а также заслуженный артист РФ Дима Билан празднует свой 39-й день рождения.

«Перешел на 39 уровень», – написал певец в Instagram, опубликовав свое черно-белое фото.

Друзья и коллеги поздравили Диму с днем рождения и пожелали ему всего самого хорошего, напомнив о предстоящих проектах.

«Дима, дорогой, с ДР тебя! Здоровья и удачи!!! И не забудь – в предстоящем году мы с тобой должны создать Событие!!!» – написал ему в комментариях композитор и продюсер Игорь Крутой.

Также бывшая возлюбленная Билана Елена Кулецкая публично поздравила его с днем рождения, пожелав, чтобы его «мечты сбывались и уносили в космос».

АОл

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