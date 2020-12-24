Кристина Орбакайте призналась, что мечтает отметить год Быка с Пугачевой

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24 декабря 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Певица Кристина Орбакайте рассказала, встретить 2021 год хотела бы со своей мамой Аллой Пугачевой, ведь, по ее словам, только в праздничную ночь им удается побыть вместе за большим столом.

Кристина объяснила, что из-за сложностей в профессии, они очень редко планируют встречи: «я до сих пор не знаю, как произойдет в этом году. С нашей профессией не всегда встреча бывает традиционной: может быть выступление в Новый год или выезды в другой город. Но часть семьи в Новый год обязательно соберется».

Орбакайте добавила, что 2020 год был тяжелым для всех из-за пандемии COVID-19, однако актрисе удалось побольше времени уделить своей семье, у нее с родными появилось много общих тем для разговоров. Но она также подчеркнула, что сейчас, после длительного перерыва, возвращаться в профессию ей особенно тяжело.

Добавим, что 23 декабря Максим Галкин и Алла Пугачёва праздновали годовщину свадьбы. Свои отношения пара узаконила 9 лет назад – в 2011 году.