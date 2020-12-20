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20 декабря 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

Виктория Бекхэм, фото: face to face/Instagram/ globallookpress.com

Известный британский дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью, соблюдая режим питания по новой диете. Отмечается, что супруга популярного футболиста должна была включить в рацион большое количество рыбы.

В источнике говорится, что причиной отравления могло стать добавление в рацион рыбы-меч, которая содержит очень ядовитое соединение - метилртуть. Почувствовав недомогание, Виктория сразу обратилась за медицинской помощью. Врачи провели обследование и выявили, что в ее организме высокий уровень токсичного вещества, и сделали промывку печени.

По данным издания, сейчас знаменитость чувствует себя хорошо. После инцидента она изменила диету, включив в нее больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.

Ранее сообщалось, что певец Робби Уильямс отравился ртутью из-за чрезмерного увлечения морепродуктами.