20 декабря 2020, 11:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Sun
Известный британский дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью, соблюдая режим питания по новой диете. Отмечается, что супруга популярного футболиста должна была включить в рацион большое количество рыбы.
В источнике говорится, что причиной отравления могло стать добавление в рацион рыбы-меч, которая содержит очень ядовитое соединение - метилртуть. Почувствовав недомогание, Виктория сразу обратилась за медицинской помощью. Врачи провели обследование и выявили, что в ее организме высокий уровень токсичного вещества, и сделали промывку печени.
По данным издания, сейчас знаменитость чувствует себя хорошо. После инцидента она изменила диету, включив в нее больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.
Ранее сообщалось, что певец Робби Уильямс отравился ртутью из-за чрезмерного увлечения морепродуктами.
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