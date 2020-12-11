Александр Песков вспомнил, как Алла Пугачева убрала его номер из шоу

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11 декабря 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Песков, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер, пародист Александр Песков рассказал в своей книге, как Примадоннам российской эстрады Алла Пугачева вырезала его номер из шоу на телевидении. По его словам, в 1988 году его впервые пригласили выступить в Театре эстрады, где состоялось их знакомство.

В книге «Мужчина в колготках» Песков поделился, что тогда Пугачевой понравилась его пародия на ее песню «Просто», и она попросила сделать больше номеров с ее композициями. Артист работал несколько лет с Примадонной, а его номер был одним из главных в программе «Рождественские встречи». Однако, просматривая телеверсию концерта, Песков не увидел своего выступления. Удивленный он начал звонить певице, которая кратко ответила: «Нельзя лучше меня работать. Как я могла такое допустить, ты сам-то подумай?»

Пародисту, конечно, обидно, что его номер не показали по телевидению, но слова Пугачевой он воспринял, как высшую похвалу.