Певица Пелагея и хоккеист ЦСКА Телегин официально разведены

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9 декабря 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Пелагея, фото: Victor Dmitriev/Russian Look

Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин и певица Пелагея разведены сегодня решением Никулинского суда города Москвы, спортсмену присудили выплату алиментов.

Телегин их не выплачивал в течение полутора лет, с тех пор как ушел из семьи. Теперь Пелагее и Ивану предстоит определиться, кому достанется загородный дом, который они покупали совместно и на ремонт которого оба потратили средства, и как делить многочисленные совместные счета в разных банках.

Заседание по разделу имущества, выделенное в отдельное производство, пройдет 29 декабря.

Пелагея в процессе развода с Телегиным наняла охрану из-за анонимных угроз.