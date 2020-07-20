Пелагея в процессе развода с Телегиным наняла охрану из-за анонимных угроз

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20 июля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Пелагея, фото: Anton Gyngazov, globallookpress.com

Певица Пелагея в процессе развода с хоккеистом Иваном Телегиным наняла охрану из-за анонимных угроз. Сегодня в Никулинском суде Москвы состоится очередное заседание по бракоразводному процессу Пелагеи и Телегина.

Похоже, спокойно бывшие супруги не пришли с договоренности по алиментам, разделу имущества и счетам. В браке с хоккеистом певица родила дочь. Таисии в этом году исполнилось три года.

Предполагалось, что артистка будет получать на дочь приличную сумму, у хоккеиста достойная зарплата. Но, как говорят, Иван не торопится заниматься воспитанием дочери и тратиться на нее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 10 Июл 2020 в 12:26 PDT

Не став спорить с бывшим мужем, Пелагея официально подала на алименты для дочери. В ответ певица от Телегина получила иск на раздел своей квартиры. Теперь им придется делить совместно нажитое имущество и счета.

Самая близкая подруга Пелагеи Александра Соколова рассказала, что Пелагея не ожидала, что бывший муж будет так относиться к ребенку после ухода из семьи.

А после того, как певице стали поступать анонимные угрозы, ей пришлось нанять охрану на какое-то время.

По словам подруги Пелагеи, у Телегина подтвердился коронавирус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 13 Июл 2020 в 5:31 PDT