Элина Мазур «пообещала» 100 млн рублей человеку, который вернет пропавшие раритеты архива Баталова

Элина Мазур, которая ранее защищала Виталину Цымбалюк-Романовскую после ее расставания с Арменом Джигарханяном пообещала выплатить 100 млн рублей тому, кто вернет пропавшие раритеты архива Баталова.
Мазур утверждает, что коллекция знаменитого артиста является бесценной. По ее словам, в частности, Алексей Баталов имел письма Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Александра Блока, картины Петрова-Водкина и даже одно полотно Модильяни.
Элина Мазур считает, что часть архива Баталова могла быть вывезена Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной за границу, либо супружеская пара хранит вышеуказанные предметы в каком-нибудь гараже. Женщина уверяет, что после ухода актера из жизни его коллекция должна была перейти в распоряжение дочери Марии.
По словам бывшей защитницы Цымбалюк-Романовской, возможными перевозками данного архива занимались именно Цивин и Дрожжина, которые якобы сами утверждали, что забрали у вдовы Баталова "часть хлама" и перевезли его в некий ангар.
Вопрос журналистов teleprogramma.pro о том, откуда Элина Мазур возьмет 100 миллионов рублей, обещанных за возвращение коллекции в семью Алексея Баталова, она оставила без ответа, сославшись на личную тайную и собственные финансовые дела.