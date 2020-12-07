Элина Мазур «пообещала» 100 млн рублей человеку, который вернет пропавшие раритеты архива Баталова

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7 декабря 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

актер Алексей Баталов, Natalya Loginova/Russian Look

Элина Мазур, которая ранее защищала Виталину Цымбалюк-Романовскую после ее расставания с Арменом Джигарханяном пообещала выплатить 100 млн рублей тому, кто вернет пропавшие раритеты архива Баталова.

Мазур утверждает, что коллекция знаменитого артиста является бесценной. По ее словам, в частности, Алексей Баталов имел письма Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Александра Блока, картины Петрова-Водкина и даже одно полотно Модильяни.

Элина Мазур считает, что часть архива Баталова могла быть вывезена Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной за границу, либо супружеская пара хранит вышеуказанные предметы в каком-нибудь гараже. Женщина уверяет, что после ухода актера из жизни его коллекция должна была перейти в распоряжение дочери Марии.

По словам бывшей защитницы Цымбалюк-Романовской, возможными перевозками данного архива занимались именно Цивин и Дрожжина, которые якобы сами утверждали, что забрали у вдовы Баталова "часть хлама" и перевезли его в некий ангар.

Вопрос журналистов teleprogramma.pro о том, откуда Элина Мазур возьмет 100 миллионов рублей, обещанных за возвращение коллекции в семью Алексея Баталова, она оставила без ответа, сославшись на личную тайную и собственные финансовые дела.