Адвокат семьи Баталовых прокомментировала новое заявление Цивина о продаже дачи актера

Адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова в пятницу прокомментировала заявление юриста Михаила Цивина о том, что однажды вдова актера Гитана Леонтенко обратилась к нему с просьбой о продажи дачи.
Антонова отметила, что Гитана Аркадьевна никакого отношения к этой даче не имеет с юридической точки зрения – это недвижимость ее дочери Марии, которую отец – Алексей Баталов – ей подарил. Женщина очень дорожит этим участком, поэтому ни о какой продаже имущества не могло быть речи.
Адвокат в беседе с teleprogramma.pro подчеркнула, что есть информация о том, что Цивин обсуждал с кем-то свою идею использовать вышеуказанную территорию для строительства большого дома примерно на 40 коек, чтобы "свозить туда людей и какое-то время содержать их там", хотя не имел на это права, поскольку не являлся собственником.
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