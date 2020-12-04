Адвокат семьи Баталовых прокомментировала новое заявление Цивина о продаже дачи актера

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4 декабря 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

цветы на даче, pixabay.com

Адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова в пятницу прокомментировала заявление юриста Михаила Цивина о том, что однажды вдова актера Гитана Леонтенко обратилась к нему с просьбой о продажи дачи.

Антонова отметила, что Гитана Аркадьевна никакого отношения к этой даче не имеет с юридической точки зрения – это недвижимость ее дочери Марии, которую отец – Алексей Баталов – ей подарил. Женщина очень дорожит этим участком, поэтому ни о какой продаже имущества не могло быть речи.

Адвокат в беседе с teleprogramma.pro подчеркнула, что есть информация о том, что Цивин обсуждал с кем-то свою идею использовать вышеуказанную территорию для строительства большого дома примерно на 40 коек, чтобы "свозить туда людей и какое-то время содержать их там", хотя не имел на это права, поскольку не являлся собственником.