Поргина опровергла наличие у Дрожжиной звания «Заслуженной артистки России»

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30 ноября 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Людмила Поргина, АГН Москва/Global Look Press

Вдова Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина в разговоре с журналистами прокомментировала информацию о том, что ее коллега Наталья Дрожжина имеет такое же звание.

Поргина отметила, что никакого решения по поводу звания Дрожжиной у Министерства культуры нет. В рамках беседы с teleprogramma.pro вдова Николая Караченцова отметила, что информация о том, что ее коллега является заслуженной артисткой России – это глобальный обман и фикция.

По словам Людмилы Поргиной, чтобы получить звание в министерство культуры или Союз кинематографистов подается специальный документ на рассмотрение. Если многочисленные роли человека незначительны ни по объему, ни по содержанию, заслуженным артистом он не станет.

Актриса также заметила, что Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин являются "удивительными жуликами", которые пользовались людским доверием. Поргина вспомнила, как семейная пара утверждала, что именно им удалось спасти дачу Алексея Баталова, однако на самом деле и без их участия находились желающие помочь семье знаменитого артиста.

Вдова Караченцова также обратила внимание на то, что на памятнике актрисы Татьяны Самойловой написано, что в установке монумента участвовали Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, хотя на самом деле они "не пробивали" место, не давали деньги и не общались со скульптором. Более того, на прощании с Николаем Караченцовым супружеская пара была в первых рядах, хотя никто из них не являлся другом артиста.