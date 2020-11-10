Юрист Барковская заявила, что Цивин и Дрожжина уже не первый год совершают сделки с недвижимостью

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 ноября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрист Людмила Барковская в рамках разговора с журналистами во вторник, 10 ноября, заявила, что Михаил Цивин и его жена, актриса Наталья Дрожжина, уже не первый год совершают сделки с недвижимостью.

Юрист вспомнила, что однажды вела дело, где Цивин и Дрожжина являлись ответчиками. Оно касалось разных квартир, в частности, на Кутузовском проспекте. Доверительницей Барковской тогда была женщина, столкнувшаяся с этой парой. Адвокат заметила, что речь идет о неприятной и совсем не интеллигентной истории, которая касалась нарушений неприкосновенности частной жизни, сообщает teleprgramma.pro.

По мнению юриста, сделки с недвижимостью, которые совершали Цивин и Дрожжина, являлись очень сомнительными.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что пара пыталась "обработать" актрису Людмилу Касаткину, но ее сын Алексей Колесов вовремя проявил бдительность.

Еще раньше вдова актера Алексея Баталова рассказала о предполагаемом хищении квартир ее семьи и денежных средств, лежавших на счету. Гитана Леонтенко и ее дочь обвинили в мошенничестве Михаила Цивина и Наталью Дрожжину.