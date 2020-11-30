Дочь Анастасии Заворотнюк впервые написала, что ее мама тяжело больна

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30 ноября 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Заворотнюк, Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анна Заворотнюк рассказала о своей матери актрисе Анастасии Заворотнюк. 29 ноября люди, как знаменитые, так и обычные, поздравляли своих мам с Днем матери. Анна Заворотнюк тоже обратилась к своей маме. Впервые девушка подтвердила, что Анастасия Заворотнюк лечится от тяжелой болезни. Дочь считает актрису лучшей мамой в мире.

«Люблю тебя бесконечно, мы со всем справимся! Все будет хорошо. Нет лучшей мамы на свете, чем ты! Хочу сказать, что в жизни каждого мама — это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя мама — не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом. Здоровья вам и вашим родителям», - написала Анна Заворотнюк.

У Анастасии Заворотнюк трое детей: Анна и Майк Стрюковы и Мила Чернышева. Актриса с мужем Петром Чернышевым ждали появления дочери. После рождения Милы у Насти диагностировали рак мозга. Анастасия перенесла курс лечения. Сейчас она находится дома.

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