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Филипп Киркоров показал фотографии своей матери, на которую похожа его дочь

, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров показал фотографии своей матери, на которую похожа его дочь
Филипп Киркоров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Филипп Киркоров опубликовал фотографии своей мамы Виктории, в честь которой назвал свою дочь.
Он вспоминает о матери каждый день.

В День матери король российской поп-музыки сделал признание:  "Я вспоминаю и думаю о Маме каждый день... просыпаясь и засыпая... Мне так не хватает Мамы. Я бы так хотел окунуться в детство. Там было так просто, волшебно и чудесно". (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Киркорова, он всегда видит частичку Мамы в своей дочери Алле-Виктории, чьё имя она носит. "Порой жалею, что Мама не видит как растёт ее маленькое продолжение...", - написал артист в Инстаграм.


Фолловеры заметили: "Филипп, вы очень похожи на свою мамочку и ваша доченька тоже копия вас и своей бабушки".

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

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