Филипп Киркоров показал фотографии своей матери, на которую похожа его дочь
29 ноября 2020, 21:10[ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров опубликовал фотографии своей мамы Виктории, в честь которой назвал свою дочь. Он вспоминает о матери каждый день.
В День матери король российской поп-музыки сделал признание: "Я вспоминаю и думаю о Маме каждый день... просыпаясь и засыпая... Мне так не хватает Мамы. Я бы так хотел окунуться в детство. Там было так просто, волшебно и чудесно". (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам Киркорова, он всегда видит частичку Мамы в своей дочери Алле-Виктории, чьё имя она носит. "Порой жалею, что Мама не видит как растёт ее маленькое продолжение...", - написал артист в Инстаграм.
Фолловеры заметили: "Филипп, вы очень похожи на свою мамочку и ваша доченька тоже копия вас и своей бабушки".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.