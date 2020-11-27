Между Познером и Вассерманом произошёл спор о главных ценностях России
27 ноября 2020, 17:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Телеведущий и журналист Владимир Познер считает, что ценности, которые пропагандировали в советском обществе устарели в современном. И главная проблема России - это люди, рожденные в советский период, которые разделяют ценности уже несуществующего общества.
В свою очередь, публицист Анатолий Вассерман не согласился с ним. По его мнению, сейчас главная проблема - это те люди, кто разрушил это общество и до сих пор пытается навязать нам чуждые ценности, вместо того, чтобы выяснить, что из прошлого остается ценным по сей день.
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