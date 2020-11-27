Концертный директор Ротару назвал гонорары российских звезд за выступления во время пандемии
27 ноября 2020, 13:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник
Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров в рамках разговора с журналистами рассказал, какие гонорары запрашивают звезды российской эстрады за выступления в период пандемии COVID-19.
Лавров заметил, что артисты из-за введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции ограничений начали массово понижать гонорары, а некоторые и вовсе остались без работы.
По словам концертного директора Софии Ротару, цена частных новогодних выступлений Валерии, Кристины Орбакайте, Леонида Агутина и Анжелики Варум раньше составляла около трех с половиной миллионов рублей. Теперь же они приняли решение сократить эту сумму почти вдвое.
Ротару также оказалась в непростом положении – из-за того, что певица получает гонорар в евро, стоимость ее выступлений выросла. Снижать сумму звезда не хочет.
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