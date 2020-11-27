Актриса Ольга Медынич призналась, что «прекрасно провела время» на самоизоляции

Звезда сериала "Женская лига", актриса Ольга Медынич рассказала, как отнеслась к самоизоляции в связи с пандемией коронавируса нового типа и призналась, что ей было страшно ехать в отпуск.
Актриса сообщила, что прекрасно провела период самоизоляции, поскольку до этого очень много работала. Именно поэтому пауза в работе стала для нее настоящим подарком – она читала, занималась спортом и смотрела фильмы.
Ольга Медынич в беседе с teleprogramma.pro отметила, что у нее был страх, когда она отправлялась в отпуск во время пандемии, однако утешала себя тем, что болеют даже те люди, которые не выходят из дома. По мнению актрисы, все, что можно сделать, – ходить в масках, регулярно мыть руки и быть очень осторожными.
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