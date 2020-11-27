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Инфекционист Вознесенский заявил, что 50-60% россиян имеют антитела к COVID-19

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Инфекционист Вознесенский заявил, что 50-60% россиян имеют антитела к COVID-19
тест на COVID-19, Xinhua

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что около 50-60% граждан России к настоящему моменту имеют антитела к коронавирусу нового типа.

По словам медика, сейчас велика вероятность того, что Россия находится во второй половине эпидемического процесса. Предполагается, что у половины населения РФ есть шанс либо встретиться с коронавирусной инфекцией и заразиться, либо не встретиться.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что количество новых случаев заражения COVID-19 в стране впервые превысило 27 тысяч и составило 27 543.

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