В России впервые выявили более 27 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
27 ноября 2020, 10:49[ «Аргументы Недели» ]
На территории России впервые выявили более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки – 27 543. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. В частности, у 6 241 (22,6 процента) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 215 533 случая заряжения коронавирусом нового типа.
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