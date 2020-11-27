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В России впервые выявили более 27 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

В России впервые выявили более 27 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
анализ крови, Britta Pedersen/ZB

На территории России впервые выявили более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки – 27 543. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. В частности, у 6 241 (22,6 процента) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 215 533 случая заряжения коронавирусом нового типа.

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