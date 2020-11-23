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Представитель Павла Прилучного сообщила подробности о состоянии его здоровья

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Представитель Павла Прилучного сообщила подробности о состоянии его здоровья
Фото: Павел Прилучный, Instagram

Екатерина Сычева, представитель популярного актёра Павла Прилучного, рассказала о состоянии его здоровья после информации о госпитализации в столичную больницу с травмой головы.

«Состояние Павла оценивается как стабильное. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов», - пояснила она.

Также источник в правоохранительных органах сообщил, что полицейские начали проверку по факту получения травм Прилучным в Калининграде. Собеседник отметил, что актер пока не написал заявление.

Ранее сообщалось, что Прилучный попал в больницу с переломом костей лица, ушибами и повреждениями головы после возможного избиения.

БА

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